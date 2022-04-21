Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

21.04.2022 16:02
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK mutfağında hünerlerini sergiledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK mutfağında hünerlerini sergiledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, KAYMEK'in hafta içi her gün "Bereketle Rahmetle KAYMEK'te Ramazan" isimli iftar öncesi programına katıldı.

Kayseri'nin tatlarının ve lezzetlerinin yapıldığı mutfakta önlüğünü giyen Büyükkılıç, hünerlerini de sergiledi.

Cami yapımı protokolü imzalandı

Büyükkılıç ile hayırsever Serpil ve Mehmet İştahlı arasında cami yapımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde cami yapımına sağlayacakları katkı kapsamında hayırsever aile ile bir araya geldi.

Büyükkılıç ile Serpil ve Mehmet İştahlı, işbirliği protokolüne birlikte imza attı.

Lösemili aileler için gıda kolisi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) LÖSEV Topluluğu Kulübü öğrencileri, ihtiyaç sahibi lösemili ailelere dağıtılmak üzere gıda kolisi hazırladı.

Kulüp üyelerinin "Koli Koli Mutluluk" adını verdikleri sosyal yardımlaşma projesi kapsamında, öğrenciler tarafından satın alınan gıda maddelerinin bulunduğu koliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Lösemili Çocuklar Vakfı görevlilerine teslim edildi.

Çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi

Melikgazi Belediyesi 210 çölyak hastasına glutensiz gıda paketi dağıttı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, gluten hassasiyeti nedeniyle çölyak hastası vatandaşlara 210 adet glutensiz gıda desteğinde bulunduklarını belirtti.

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Başkan Büyükkılıç'tan İl Müftüsü Akkuş'a ziyaret Başkan Büyükkılıç'tan İl Müftüsü Akkuş'a ziyaret Başkan Büyükkılıç, KAYMEK mutfağında hünerlerini sergiledi Başkan Büyükkılıç, KAYMEK mutfağında hünerlerini sergiledi

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


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