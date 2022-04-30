Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

30.04.2022 15:27
Kayseri'den kısa kısa

Talas Belediyesine ait kütüphanelerin çalışma saatleri Ramazan Bayramı sonrası için yeniden düzenlendi.

Talas Belediyesine ait kütüphanelerin çalışma saatleri Ramazan Bayramı sonrası için yeniden düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane ile Altıntepe Semt Kütüphanesi bayram boyunca kapalı olacak.

7/24 Kütüphane 1 Mayıs'ta saat 12.00'den itibaren kapalı olacak, 5 Mayıs'ta saat 07.00'de yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Altıntepe Semt Kütüphanesi de 30 Nisan saat 18.00'de kapanacak, 5 Mayıs'ta saat 09.00'da kapılarını yeniden açacak.

Büyükkılıç, Bünyan'da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Bünyan ilçesi Karatay Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Mükremin ve Emine Çakır Çok Amaçlı Sosyal Tesisi'nin açılışını yaparak, iftar programına katıldı.

İftarda konuşan Büyükkılıç, tesisin yapımına katkı veren hayırseverlere teşekkür etti

Büyükkılıç, Bünyan'a hem tarım hem de hayvancılık alanında destek verdiklerini, diğer yatırımların da sürdüğünü belirtti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da hayırsevere teşekkür ederek, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise göreve başladıkları günden bu yana kendilerini yalnız bırakmayan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi psikiyatri uzmanı Dr. Mustafa Erdoğan, merkezde şizofreni, bipolar, duygu durum bozukluğu ve psikotik hasta gruplarına hizmet verdiklerini belirtti.

Merkezdeki hastalara el işi, spor, müzik, resim ve el sanatları öğreticileriyle sosyal aktivite hizmeti de sunduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Merkezimizde verdiğimiz psikososyal destek kapsamında en başta hastalara haklarını öğretmekteyiz. Bunlar emeklilik durumları, çalışamayan hastalara yardımcı olma, iş bulmakta zorlanan hastalarımıza nerelere başvurmaları gerektiği konusunda yol gösteriyoruz. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ndeki yakın hasta takibiyle hastaneye yatış oranlarında ciddi azalmalar gözlemliyoruz. Yatış oranlarındaki bu azalma kişinin toplumdan kopmasını engelliyor. Bu sayede işlevselliği düzelen hastalarımız sınavlarına daha iyi hazırlanıyor. İş hayatına daha rahat adapte oluyor."

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Ramazan Bayramı, ruh sağlığı, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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