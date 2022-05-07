Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

07.05.2022 15:40
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, annelerin hakkının ve emeğinin ödenmeyeceğini ifade etti.

Cennetin annelerin ayakları altında olduğunu belirten Büyükkılıç, "Dünyamızı da ahiretimizi de cennete çevirmek istiyorsak cennetin ayakları altında olduğu annelerimizin kadrini, kıymetini bilelim. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç'tan dokuzuncu kütüphane müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Kütüphanesi'ni kente kazandıracaklarını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Kariyer Günleri" kapsamında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelen Büyükkılıç, gençlerden gelen kütüphane talebini geri çevirmedi.

Erkilet Mahallesi'ne kütüphane açılmasına yönelik hazırlıkların başladığını belirten Büyükkılıç, "Gençlerimiz, canlarımız istedi, biz de anında talimatımızı verdik. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlarımız hazırlıklara başladı. Geleceğimiz olan gençlerimiz için daima varız, daima hazırız." ifadelerini kullandı.

Türk dünyası bu gösteride buluştu

Talas Belediyesinin bahar etkinlikleri kapsamında düzenlediği gecede Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sahne aldı.

İlçe belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sanatçılar, Türk cumhuriyetleri ve Anadolu'dan birçok eseri seslendirdi.

Gecede Türk dünyası ve Anadolu'dan çeşitli oyunlar da sahnelendi.

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Kaynak: AA

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