Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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Kayseri'den kısa kısa

08.05.2022 16:10
Kayseri'den kısa kısa

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Palancıoğlu, mesajında, annelik makamının sadece ailenin düzenini değil, Türk toplumunun temelini ve vatanın bölünmez bütünlüğünü oluşturduğunu belirtti.

Annelerin, herkesin en değerli varlıkları olduğunu anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Toplumsal dayanışmanın ve toplumun temelini aile, bir ailenin temelini de mutluluk, huzur, saygı ve sevgi ortamıyla anneler oluşturur. Hiç yılmadan sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimize gönül borcumuz hiçbir zaman tükenmez. Annelerimiz, yetiştirdikleri nesillerle toplumun biçimlenmesinde en büyük rollerden birini üstlenmektedir. Bu yönüyle annelik, yalnız aileyi değil, tüm toplumu ve insanlığı ilgilendiren evrensel boyut kazanmaktadır."

Başkan Çolakbayrakdar, şehit annelerini ziyaret etti

Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Çolakbayrak, ziyaret ettiği şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayarak, çeşitli hediyeler verdi.

Her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını, acılarını, derinden paylaştıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Şehitlerimizin ailelerine sabır, gazilerimize de hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit anneleri de duyarlılığından dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

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Mustafa Palancıoğlu, Anneler Günü, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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