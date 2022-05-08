Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor" projesinde ikinci dağıtım için kura çekileceğini bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, proje kapsamında kura çekiminin yarın yapılacağını ve 3 bin 200 küçükbaş hayvanın dağıtılacağını belirtti.

Üreticiye her zaman destek vermek için çalıştıklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Gelir düzeyi düşük kırsal alan nüfusunun yaşam standartlarının yükseltilmesine hizmet edecek koyunculuk faaliyetinin yeniden canlandırılması amacıyla bir hayvancılık modelinin oluşturulmasını ve bu modelin geliştirilmesini amaçladık. 2022 yılında 16 ilçede 19 adet koyun, 1 koç olmak üzere 160 aileye 3 bin 200 küçükbaş hayvan dağıtacağız."

Başkan Büyükkılıç, esnafı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, esnafın taleplerini dinleyip, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Büyükkılıç, endüstri ve ticaretin beşiği Kayseri'nin en büyük değerlerinden birinin esnaf olduğuna dikkati çekerek, "Kayseri'miz tüm zenginliklerinin yanı sıra, kadirşinas ve hayırsever insanlarıyla ve Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafıyla eşsiz bir mozaik oluşturan yapıya sahiptir. Bizler bu güzellikleri korumak ve geleceğe daha güçlü şekilde aktarmaya var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediyesinin park sporları hizmeti başlayacak

Kayseri'de Melikgazi Belediyesinin birçok mahallede düzenleyeceği park sporları başlayacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, sağlık için herkesin spor yapması gerektiğini belirtti.

Spor etkinliklerini bu yaz da farklı parklar ve spor alanlarında sürdüreceklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemizin uzman spor antrenörleri tarafından Alpaslan, Kazım Karabekir, Şirintepe, Küçükali ve İsa Yusuf Alptekin parklarında açık alanda spor yaptırılacak. Belediye olarak vatandaşlarımıza her alanda hizmet veriyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımızın rahatça spor yapmaları için tüm imkanları sağlıyoruz. İlçede belirlediğimiz parklarımızda vatandaşlarımız, hocalarımız eşliğinde temel beden eğitimi, kültür fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, step-aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak daha sağlıklı ve zinde olabilecek."

Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a bilboard ve pankartlı destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'a 10 Mayıs Salı günü Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi "İnanıyoruz" temalı bilboard ve pankartlar ile destek oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezindeki 17 farklı noktaya "İnanıyoruz" temalı bilboard ve pankartlar asıldı.

Bilboard ve pankartlar cadde ve sokaklar, üst geçitler, Kayseri Kalesi, kavşak ve yol kenarları gibi noktalarda yer alıyor.