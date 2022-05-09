Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

09.05.2022 16:24
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı'da Mustafa Koyuncu Fen Lisesi ve Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Okulu'nda yaptırılan halı sahaların açılış programına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı'da Mustafa Koyuncu Fen Lisesi ve Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Okulu'nda yaptırılan halı sahaların açılış programına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Koyuncu Fen Lisesi'ne yaptırılan halı sahanın açılışında konuşan Başkan Büyükkılıç, gençlere yönelik hizmetler gerçekleştirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yatırımları hayata geçirdiklerini aktaran Büyükkılıç, "Kayseri genelinde 16 ilçemizi bağrımıza basıyor, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, her birini daha iyi noktaya getirme yönünde gayret gösteriyoruz. Elbette bu çalışmaları yaparken 16 ilçe belediye başkanımızla ağabey, kardeş diyaloğu içerisinde el ele, gönül gönüle veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Okulu içerisindeki halı sahanın da açılışı yapıldı.

Alaybeyli'de pilav şenliği

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahallelerden Alaybeyli'deki pilav şenliğinde vatandaşlarla buluştu.

Mıçkır mevkisinde düzenlenen şenliğe Başkan Yalçın'ın yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş İsmail Bacacı, AK Parti Talas İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş, MHP Talas İlçe Başkanı Mehmet Akbulut, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi mehter takımının konseriyle başlayan şenlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Burada konuşan Başkan Yalçın, Alaybeyli'de bir hayalin gerçekleştiğini belirtti.

Konuşmanın ardından hazırlanan pilav ve ayran, şenliğe katılanlara ikram edildi.

Türkiye Kayak Federasyonu başkan adayı Atakan'dan ziyaret

Türkiye Kayak Federasyonu başkan adayı Atakan Alaftargil ve beraberindeki heyet, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Palancıoğlu, Alaftargil ile kayak sporunun gelişimini ve Türkiye'deki kayakla ilgili projeleri görüştüklerini belirtti.

Türk Kayak Vakfı olarak Türk kayağına hizmet etmek için çalışma yaptıklarını anlatan Alaftargil, Palancıoğlu'na misafirperverliği için teşekkür etti.

Talas'ta annelere hediye çiçek

Talas Belediyesi tarafından Anneler Günü'nde annelere, ilçenin endemik literatüründeki çok yıllık 30 bin çiçek hediye edildi.

Çeşitli türdeki çiçeklerin dağıtımı, Osmanlı Kültür Evi, Mevlana Mahallesi ve Ali Dağı 360 Kafe ile Yenidoğan Mahallesi muhtarlığı önünde gerçekleştirildi.

Osmanlı Kültür Evi'ndeki programa katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Talas'ımızın dört ayrı noktasında üçerli saksılar halinde 30 bin çiçeği dağıtıyoruz. Bunlar 10 yıl süreyle kendini yenileyecek çiçekler. Talas çiçek açsın, herkes mutlu olsun. Hem Anneler Günü hem bahar bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Yahyalı'daki okullara kazandırılan halı sahalar açıldı Yahyalı'daki okullara kazandırılan halı sahalar açıldı Gaziosmanpaşa, Yahyalı deplasmanında Gaziosmanpaşa, Yahyalı deplasmanında

Mustafa Koyuncu, Kayseri, Yahyalı, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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