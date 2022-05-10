Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

10.05.2022 17:45
Kayseri'den kısa kısa

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC çalışmalarından dolayı ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Akademinin Gücü Ödülü"ne layık görüldü.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC çalışmalarından dolayı ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Akademinin Gücü Ödülü"ne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) " Türkiye'nin Gücü Ödülleri", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu.

Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, ERÜ tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC çalışmalarından dolayı ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Akademinin Gücü Ödülü"ne layık görüldü.

Prof. Dr. Özdarendeli, törende yaptığı konuşmasında, ödülü tüm TURKOVAC ekibi adına aldığını belirterek, teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinin spor tesisi birçok organizasyona ev sahipliği yapıyor

Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle hayata geçirilen Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi, birçok organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Açık Hava Puta ve Hava Koşusu İl Birinciliği 2. Ayak Hava Koşusu Müsabakaları, bu tesiste yapıldı.

Müsabaka, minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisi olmak üzere yaklaşık 80 sporcunun katılımı ile tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, turnuvaya katılan sporcu ve antrenörleri tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesinden "Kayseri Durağı"

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Has Stadyumu'nun önüne "Kayserispor Durağı" yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayserispor'un kentin en önemli ve özel değerlerinden olduğunu belirterek, "Spor şehri Kayseri'mize, 'Kayserispor Durağı' çok yakıştı." ifadesini kullandı.

Öğrencilere Çanakkale gezisi

Büyükşehir Belediyesi, lise öğrencileri için Çanakkale gezisi düzenledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, bu gezi ile tarihi ve kültürel mirasa, milli değerlere sahip çıkarak, bu zenginlikleri gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

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Kayseri'de darbedildiği evinin balkonundan atlayan kişi yaralandı Kayseri'de darbedildiği evinin balkonundan atlayan kişi yaralandı

Aykut Özdarendeli, TURKOVAC, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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