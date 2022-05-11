Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2022 yılı asfalt sezonu açılış programında ulaşım biriminde çalışan personelle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, başkan yardımcıları ile Malatya yolundaki Teknik Birimler Şantiyesi'nde asfalt sezonunu açtı.

Burada konuşan Yalçın, kış boyu tahrip olan yolları yeniden Talas'a yakışır hale getirmek için çalışmaların başladığını belirtti.

Ulaşım için önemli bir bütçe ayırdıklarını aktaran Yalçın, "90 kişiyle beraber Allah nasip ederse yol, altyapı ve kırsalda iş yapacağız. Ayırdığımız bu bütçe kimin? Bu para milletin ve devletin parası. Allah devlete zeval vermesin. Devletimiz olmazsa hiçbirimizin başkan, mühendis ya da usta olmasının kıymeti yok." ifadelerini kullandı.

Asfalt sezonu kesilen kurban ve edilen dualarla başlatıldı.

Raylı sistem ağı toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan başkanlığında raylı sistem ağı toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonundaki toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Sedat Erdoğan, İller Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata ve İslam Bankası yetkilileri katıldı.

Toplantıda, kentte devam eden raylı sistem ağı projelerinin son durumu değerlendirildi.

Palancıoğlu'na Engelliler Spor Kulübü'nden ziyaret

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ve yönetimi, Engelliler Haftası dolayısıyla Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Kulüp üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Palancıoğlu, Türkiye'deki nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu engelli bireylerin oluşturduğunu aktardı.

Palancıoğlu, her geçen gün engelli bireylerin yaşam şartlarının daha da iyileştirildiğini kaydetti.

Kulüp başkanı Şahin ise belediyenin her zaman kendilerine destek olduğunu ifade etti.

MHP İl Başkanı İncetoprak, Ankara'da temaslarda bulundu

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Bağçovan ile Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ı ziyaret eden İncetoprak, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile de istişarede bulunan İncetoprak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından MHP Kayseri İl Başkanlığı Divan'ında bir dizi değişiklik yapıldı.

Bazı il başkan yardımcıları görevden alınırken, yeni isimler listede yerini aldı.