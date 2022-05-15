Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile birlikte "Gençlik Yürüyüşü" etkinliğine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, KAYMEK tarafından Ali Dağ'ında gerçekleşen "Gençler Yarınlara Yürüyor" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK AŞ'nin organizasyonuna destek veren ve bu birlikteliği paylaşan gençlere teşekkür etti.

Büyükkılıç, Kayserispor için STK temsilcileri ile görüştü

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüşerek, Yukatel Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası final maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Videokonferans yöntemiyle düzenlenen programda, sarı-kırmızılı takımı desteklemek için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Başkan Büyükkılıç, hemşireler ve ebelerle bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hemşireler Haftası kapsamında düzenlenen programda hemşireler ve ebelerle bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda konuşan Büyükkılıç, sağlık camiasının bu güzel esintisini kendi evinde de hissettiğini belirtti.

Kendisi, eşi ve oğlunun doktor olarak bu camianın bir parçası olduklarını kaydeden Büyükkılıç, "Bizim olmazsa olmazımız da sizlersiniz. Fedakar canlarımız, isimsiz kahramanlarımız, görünmeyen ama yükü çeken sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi personeli Ali Dağı'na fidan dikti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede görevli personel ile Ali Dağı'nda fidan dikti.

Personelin çocuklarıyla katıldığı törende konuşan Başkan Yalçın, Ali Dağı'nda yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Yalçın, belediye olarak Ali Dağı'nda iki yıldan beri ağaç diktiklerini kaydetti.