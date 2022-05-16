Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

16.05.2022 16:31
Kayseri'den kısa kısa

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u İstanbul'da yalnız bırakmayacaklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u İstanbul'da yalnız bırakmayacaklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, final maçı için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Kayserispor'u İstanbul'da yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İlk etapta 100 otobüs ayarladık, çalışmalarımız sürüyor. Kayserispor'umuzu orada yalnız bırakmayacağız. Ayrıca 60 civarında dernekle videokonferans yoluyla toplantı yaptık. Adana, İzmir, İstanbul, Denizli, Ankara ve yurt dışından kardeşlerimizi de 26 Mayıs'taki kupa maçında bir arada olmak için motive ettik."

Büyükkılıç, Passolig kartı olup da maça gitmek isteyen herkesi maça götüreceklerini aktardı.

Başkan Büyükkılıç, şükür ve yağmur duasına katıldı

Büyükkılıç, kırsal mahallelerde gelenek olarak yaşatılan yağmur ve şükür duasına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Kızık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, bereketli yağmurlar için şükür duasına katıldı.

Etkinlikte Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun öncülüğünde dualar edildi.

Kocasinanlı gençler Çanakkale ruhunu yerinde hissedecek

Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Asım'ın Nesli Çanakkale'de" projesi kapsamında okullarında başarılı olan öğrenciler, Çanakkale gezisi ile ödüllendirildi.

İlçe belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk kafile için belediye hizmet binası önünde uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Törende öğrencilerin ailelerinin de heyecanlı olması dikkati çekti. İstiklal destanının yazıldığı Çanakkale'ye gidecek olmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, aileleri ile vedalaştıktan sonra yola çıktı.

Melikgazi'de çocuk filmi günleri devam ediyor

Melikgazi Belediyesi, "Çocuk Filmi Günleri" ile "Kitap Sizden Sinema Bileti Bizden" kampanyası kapsamında çocuk filmlerini sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, çocuklara yapılan her yatırımın geleceğe yatırım olduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılan ailelere de teşekkür eden Palancıoğlu, film gösterimleriyle çocukları sinemayla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Büyükkılıç: 'Final maçına gitmek isteyen hiçbir taraftar Kayseri'de kalmaz' Büyükkılıç: 'Final maçına gitmek isteyen hiçbir taraftar Kayseri'de kalmaz' Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa

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Kaynak: AA

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