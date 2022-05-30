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Kayseri'den kısa kısa

30.05.2022 15:52
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Oruç Reis Projesi ile "En iyi riskli alan ilan eden belediye" ödülünü aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Oruç Reis Projesi ile "En iyi riskli alan ilan eden belediye" ödülünü aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteği ile gerçekleşen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde, Büyükşehir Belediyesi Oruç Reis Projesi ile "En iyi riskli alan ilan eden belediye" ödülüne layık görüldü.

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, ödülü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'den aldı.

572 konutluk kentsel dönüşüm projesi ile ödül alan büyükşehir, 3 yılda 23 ödüle ulaştı.

Antakya TSO heyetinden KAYSO'ya ziyaret

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret etti.

KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, misafirlere Kayseri sanayisi hakkında bilgi verdi.

Büyüksimitci, Türkiye'nin daha çok üretmeye ve ihracat yapmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin ise Antakya sanayisinin gelişip kalkınması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktardı.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi'nden seminer

MAZLUMDER Kayseri Şubesi, sivil toplum kuruluşlarına insan hakları eğitimi semineri vermeye başladı.

MAZLUMDER Kayseri Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ilk seminer Türk Kızılay Kayseri Şubesine verildi.

İletişim merkezinde düzenlenen seminerde avukat Taner Afşar, insan hakları eğitimi konusunda bilgilendirmede bulundu.

Seminere, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, yönetim kurulu üyeleri ve genç Kızılay gönüllüleri katıldı.

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Antakya TSO'dan KAYSO'ya ziyaret Antakya TSO'dan KAYSO'ya ziyaret
Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Antakya, Oruç, Güncel, Son Dakika

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