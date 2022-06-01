Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'den kısa kısa

01.06.2022 18:25
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yaza Merhaba Gençlik Festivali" düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yaza Merhaba Gençlik Festivali" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalde, Tuğçe Kandemir ve Baha gibi sanatçılar sahne alacak.

Sportif ve sanatsal etkinliklerin de yer alacağı festival, faklı sanatçılardan müzik dinletisi de sunulacak.

Kentteki farklı yerlerde düzenlenecek festival, 9 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve 4 gün devam edecek.

Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu'yu kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret, Türkiye Çevre Haftası kapsamında gerçekleştirildi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sibel Livdumlu ve beraberindeki yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eder, sürdürülebilir bir çevre ve daha sağlıklı bir gelecek temennisiyle, 1-7 Haziran Çevre Haftası'nı kutlarım." ifadelerini kullandı.

Livdumlu da Başkan Büyükkılıç'a çevre ve doğa dostu yaklaşımları ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Şeker'de Çiftçi Meclisi Toplantısı yapıldı

Kayseri Şeker Fabrikası Çiftçi Meclisi, 22'nci toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, Vakıfbank ile yapılan temlik kredisi anlaşması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kayseri Şeker Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Orhan İnik tarafından yapılan sunumda, anlaşmanın detayları anlatıldı ve çiftçilerin soruları yanıtlandı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker çiftçilerinin üretimlerini daha rahat bir biçimde yapabilmeleri için her platformda gayret gösterdiklerini belirtti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa Kayseri'de İDEP Paydaş Çalıştayı düzenlendi Kayseri'de İDEP Paydaş Çalıştayı düzenlendi
Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Festivali, Yaza Merhaba, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 18:29:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement