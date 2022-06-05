Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

05.06.2022 12:00
Kayseri'den kısa kısa

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bazı mahallelerde devam eden çalışmaları denetledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bazı mahallelerde devam eden çalışmaları denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, Gesi, İldem, Yeşilyurt ve Tavlusun mahallelerinde yapılan çalışmalar için yerinde denetim yaptı.

Palancıoğlu, kırsal mahallelerdeki çalışmaları ve projeleri yerinde denetlediklerini belirtti.

Vatandaşa hizmet için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, mesai arkadaşlarına ve emek veren herkese teşekkür etti.

Palancıoğlu'nu sporcular ziyaret etti

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Melikgazi Belediyespor Kulübü wushu takımı ile okullar arası bisiklet Türkiye şampiyonlarını ve antrenörlerini ağırladı.

Palancıoğlu, sporun ve gençlerin yanında olmayı her zaman sürdüreceklerini aktardı.

Başarılarıyla kendilerini mutlu eden sporcularla buluştuklarını anlatan Palancıoğlu, "Spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz. Spor insanların ve toplumun gelişmesine ve birlik beraberlik duygusunun artmasına vesile oluyor. Kayseri'de ve Melikgazi'mizde çocuklarımızın ve gençlerimizin spor faaliyetlerinden uzak kalmaması adına çeşitli projeler yapıyor ve destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çolakbayrakdar, mesajında, belediyecilik hizmeti verirken sadece bugünü değil, yarınları da düşünerek hareket ettiklerini bildirdi.

Mutlu yarınların sağlıklı çocuklar yetişmesine bağlı olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:

"Sağlıklı çocuklar yetişsin diye çevreci belediyecilik anlayışıyla doğayı koruyarak çalışıyoruz. Böylece gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir Kocasinan bırakacağız. İhtiyaç duyulan noktalarda bir taraftan yeni parklar oluştururken, bir taraftan da mevcut parkları bakımdan geçirmeye ve yenilemeye devam ediyoruz. Özellikle her yıl hedeflediğimiz 100 bin ağaç ve fidanı toprakla buluşturuyoruz."

Kocasinan'dan TEKNOFEST'e hazırlanan gençlere destek

Kocasinan Belediyesi, TEKNOFEST'e hazırlanan lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 24 takıma teknik ekipman ile cihaz desteği verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

Ülkenin geleceği gençlerin her zaman destekçisi olacaklarına dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak TEKNOFEST yarışması başladığından beri gençlerimize destek veriyoruz. Bu anlamda bu yıldan itibaren atölye ve tesislerimizle destek vermenin yanı sıra sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Şehrin merkezinde yeni atölye ile lise ve üniversite gençlerimize daha fazla destek olacağız. Teknolojik tabanlı laboratuvar kurarak, hem lise ve üniversite gençlerini bir araya getirmeyi hem de istedikleri teknoloji tabanlı çalışmaları yapmalarına imkanı tanıyacağız."

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Kaynak: AA

Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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