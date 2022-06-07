Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi'nin Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Çiçek, MÜSİAD üyeleriyle bir arada olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Burasının evi gibi olduğunu anlatan Çiçek, "Sizin gençliğiniz MÜSİAD'da geçerken benim çocukluğum burada geçti. MÜSİAD'ın merdivenlerinden çıkıp inerdik sürekli. Babam MÜSİAD'ın kurucularındandı. MÜSİAD denildiği zaman aklıma baba dostlarım gelir. Ben hepinizden dua istiyorum, inşallah başarılı olmak için Kayseri için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer katıldı.

NNYÜ ile BM Dünya Gıda Örgütü arasında iş birliği için ilk adım

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Örgütü Türkiye Temsilcisi Margaret Rehm ve beraberindeki heyet, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ni (NNYÜ) ziyaret etti.

NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Köse, makamında gerçekleştirilen görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, konuk heyete üniversitenin vizyonu ve misyonu hakkında bilgi verdi.

Üniversitelerinde uygulamaya yönelik bir eğitim sisteminin olduğuna vurgulayan Köse, birçok sanayi kuruluşu ile iş birliği yapıldığını ifade etti.

BM Temsilcisi Rehm ise finansal destek sağlayan bir kurum olarak faaliyet gösteren BM Dünya Gıda Örgütü'nün, Türkiye'de birçok projeye imza attığını kaydetti.

NNYÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kamuran Arı ile Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü Asuman Tongarlak arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Başkan Büyükkılıç Develi'de

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde hizmete açılan devlet hastanesi çevresindeki imar yollarında sürdürülen asfalt çalışmalarını ve çevre düzenlemesini yerinde inceledi.

6 milyon 400 bin lira maliyetli, 8 bin ton asfalt kullanılacak Develi Devlet Hastanesi çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Büyükkılıç, hastanenin hizmete geçtiğini belirterek, "Biz de çevresindeki iş yerlerimizin daha nezih bir ortamda hizmet vermeleri için hem yollarımızı hem de bölgenin asfalt çalışmalarını yapmaktayız. Tam 8 bin ton asfalt serimi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de 4 bin fidan toprakla buluşturuldu

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde eğitim gören öğrenciler, doğada hem fidan dikimi gerçekleştirdi hem de akıl oyunları turnuvası düzenledi.

KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde eğitim gören öğrenciler, Çevre Haftası kapsamında sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması amacıyla Gesi Mahallesi'nde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinlikte yaklaşık 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlik kapsamında doğada KAYMEK tarafından gençlik merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin zihinsel gelişimlerinin ve dikkat toplama becerilerinin gelişmesi için akıl oyunları turnuvası gerçekleştirildi.

Başkan Çolakbayrakdar "Pilav Şenliği" programına katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Ahmet Eren Anadolu Lisesi'nin düzenlediği "Pilav Şenliği" programına katıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İlçe Emniyet Müdürü Nail Sevgican, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Kuzucuoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çolakbayrakdar, burada yaptığı konuşmada, rutin belediyecilik çalışmaların yanı sıra vatandaşları mutlu edebilmek, hayatlarını kolaylaştırabilmek ve gençleri geleceğe taşıyabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini kaydetti.

Kocasinan Teknoloji Festivali yarın başlıyor

Kocasinan Belediyesinin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenleyeceği Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) yarın başlıyor

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda yarın başlayacak festivalde ortaokul ve liseli öğrencilerden oluşan 101 takım, 11 farklı kategoride yarışacak.

Çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KOCAFEST'ten TEKNOFEST'e uzanan festival ile geleceğin Türkiye'sinin şekillendirilmesine katkı sağlayacaklarını belirterek, tüm Kayserilileri programa davet etti.