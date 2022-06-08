Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'de Talas Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle yaptırılacak Türkan- Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu için temel atma töreni düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, millet bahçesi içerisine yaptırılacak okul için temel atma töreni gerçekleştirilecek.

3 bin 589 metrekare arsanın 1033 metrekaresi üzerine inşa edilecek anaokulunda 7 derslik bulunacak. 5 bin 520 metrekarelik arsanın 4 bin 215 metrekarelik kısmına ise 24 derslikten oluşacak ilkokul inşa edilecek.

Temel atma töreni, cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

AGÜ'de üniversite adayı öğrenciler buluştu

Abdullah Gül Üniversitesinde üniversite adayı öğrenciler bir araya geldi.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sümer Kampüsü Konferans Salonu'nda, öğrencilere, eğitimci ve yazar Süleyman Beledioğlu tarafından "YKS Öncesi Aday Öğrencilere Tavsiyeler" konulu konferans verildi.

Beledioğlu, konferansta öğrencilere, sınav stresini nasıl yeneceklerini anlattı.

Motivasyon, stresle baş etme, sınav kaygısını yenme ve sınava daha iyi motive olma konularında önerilerde bulunan Beledioğlu, düzenli uykunun öğrenme ve hatırlamayı hızlandırdığı bilgisini de verdi.

Melikgazi Belediyesinin yol ve çevre çalışmaları sürüyor

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi'nde, yol ve çevre düzenleme çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ulaşımı rahatlatmak amacıyla yeni yol açma ve mevcut yollarda genişletme ile yenileme çalışmalarına devam ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtti.

İlçede güzel hizmet yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak yine koştur koştur asfalt, yol, kaldırım çalışmalarımızı yapıyoruz. Bahçelievler Mahallesi'nde 2180 Sokak'ta yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Hemen hemen her gün farklı mahallelerde çalışmalarımız devam ediyor. Özverili çalışmaları için mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.