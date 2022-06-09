Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

09.06.2022 16:52
Kayseri'den kısa kısa

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Erciyes Teknopark tarafından "4. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı" düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Erciyes Teknopark tarafından "4. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, programın önemine dikkat çekti.

Çalış, birincisini üniversitenin mevcut durumunun analizini yapabilmek, ikincisini uluslararası projelerin kuruma kazandırılmasını sağlamak, üçüncüsünü bölge üniversiteleri ile işbirliklerinin geliştirilmesi temalarıyla düzenledikleri çalıştayın bu sene dördüncüsünü "Yeşil Mutabakat Eksenli Sürdürülebilir Tarım İş Birlikleri" temasıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

ERÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez ise iklim değişikliği ve etkileri hakkında bilgi verdi.

Programa, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yılmaz Boz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kayseri'ye kurulacak Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, borsasının kurucu üye olduğu Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan başvuru projesinin onaylandığını anımsattı.

Ülkede kuruluş aşamasında tarıma dayalı 50 organize sanayi bölgesi bulunduğunu belirten Bağlamış, şunları kaydetti:

"Farklı alanlarda ülkemizin geleceğine yön veren organize sanayi bölgeleri var. Kayseri'deki bölgemiz, tam otomasyonlu, ısıtma ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlanan modern sera ile en iyi tarımı hedeflemektedir. Organize sanayi bölgelerimizde bir takım avantajlar olacaktır. Birçok konuda muafiyetler söz konusu. OSB içinde yer alacak işletmelerimiz de bu muafiyetlerden yararlanacaklardır."

Başkan Büyükkılıç'tan KAYSO'ya tebrik ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması'nda listeye giren firmaları tebrik eden Büyükkılıç, "Kayseri'nin hep böyle güzelliklerle, olumlu anılmasından dolayı gurur duyuyoruz, keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Teknoloji Festivali gençlerin hayalleri gerçekleşiyor

Kocasinan Belediyesinin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği Kocasinan Teknoloji Festivali'nde (KOCAFEST) gençler hayallerini gerçekleşiyor.

Bilim ve teknoloji alanında yaptıkları birbirinden ilginç ve farklı projelerini KOCAFEST'te sergileyen gençler, beğeni topluyor.

Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için projeler geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Kocasinan, Araştırma, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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