Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'den kısa kısa

12.06.2022 12:34
Kayseri'den kısa kısa

Bünyan ilçesinde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor.

Bünyan ilçesinde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), insan ve çevre sağlığını korumak için başlattığı projelerini planlı şekilde sürdürüyor.

Bünyan ilçesinde muhtelif mahallelerde şebeke hattı iyileştirme çalışmalarına başlayan KASKİ, Sümer Mahallesi'nde Şen 1, Şen 2 ve Şen 3 Sokak'ta ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu ve kanalizasyon şebeke hatlarını yeniliyor.

İlk etapta 700 metre içme suyu, 300 metre kanalizasyon şebeke hattı yenileme çalışması yapılacak.

Çolakbayrakdar gençlerle bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Gençlik Kulübü üyeleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'nin bahçesinde gençlerle buluştu.

Gençlerin gitar ve sazla çaldığı müzikleri dinleyen Çolakbayrakdar, Gesi Bağları türküsüne de eşlik etti.

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak için farklı ve yeni projeler hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda bu yıl, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde Kocasinan Gençlik Kulübü'nü kurduk. Kulübümüze, evlatlarımızın yoğun ilgi göstermeleri, bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Gençlerimizle büyük ve güçlü bir Türkiye'nin daha da müreffeh yarınlarda olabilmesi için çalışıyoruz. Elimizden geldiğince daha güzel Türkiye ve Kayseri bırakabilmenin çabası içindeyiz."

YORUMLAR
500
Gönüllüler Erciyes'te 4,8 ton atık topladı Gönüllüler Erciyes'te 4,8 ton atık topladı Ölüme böyle gitti... Bisikletiyle temizlik aracının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Ölüme böyle gitti... Bisikletiyle temizlik aracının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 12:40:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement