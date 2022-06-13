Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

13.06.2022 14:31
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmalarını inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, doğal gaz çalışmalarında herhangi bir sıkıntı ve aksaklığın söz konusu olmadığını belirterek, "Bu sene inşallah Sarıoğlan, Palas, Çiftlik, Akin, Akkışla, Gömürgen ve Kululu'da doğal gaz ile buluşma söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.

Bu senenin sonuna doğru Özvatan ve Felahiye bölgesinde de çalışmaların başlayacağını aktaran Büyükkılıç, daha sonraki süreçte Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde yapılacak doğal gaz çalışmalarıyla, Kayseri'nin tüm ilçelerinin doğal gazla buluşacağını kaydetti.

KAYMEK bilgi yarışmasının finali yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen bilgi yarışmasının finali gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK Gençlik Merkezleri TOKİ Tesisi'nde gerçekleşen bilgi yarışmasının final müsabakasına Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK eğitimcileri, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Ortaokul kategorisinde KAYMEK Yeşil Mahalle tesisini temsilen yarışan öğrenciler Nisa İlkaya ile Vuslat Nafiye Büber birinci, lise kategorisinde KAYMEK İhtisas tesisini temsilen yarışan öğrenciler Selahattin Cebeci ve Ahmet Talha Polat birinciliği elde etti.

Ayaydın, öğrencilere ödül ve hediyelerini verdi.

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Kaynak: AA

Sarıoğlan, Çiftlik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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