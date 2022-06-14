Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

14.06.2022 17:42
Kayseri'den kısa kısa

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Yerköy-Kayseri ve Kayseri-Gömeç istasyonları arasında otla mücadele kapsamında belirli aralıklarla ilaçlama yapılacağını duyurdu.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Yerköy- Kayseri ve Kayseri- Gömeç istasyonları arasında otla mücadele kapsamında belirli aralıklarla ilaçlama yapılacağını duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 15 Haziran-5 Ağustos tarihleri arasında; Yerköy-Kayseri ve Kayseri-Gömeç istasyonları arasında otla mücadele kapsamında belirli aralıklarla ilaçlama yapılacağı ifade edildi.

Mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu vurgulayan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren bir hafta vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerden hayvanlarını uzak tutmaları önemle duyurulur."

Başkan Büyükkılıç'tan ilçelerde iş yeri açma konusunda kolaylık talimatı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin ilçelerinde vatandaşların işlerinin hızlandırılması, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınması konusunda çevrimiçi hizmet verilmesi için İtfaiye Daire Başkanlığına talimat verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile birlikte başlatılacak çalışma kapsamında, ilçe sakinlerinin belediye ve itfaiye istasyonuna gitmeden internet üzerinden çalışma ruhsatı veya iş yeri açma konusunda başvurduğunda itfaiye kısmının da tıklanması sağlanacak ve inceleme sonrası vatandaşı yormadan işlemleri hızlandıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, tüm ekipleriyle altyapı kuruluşlarıyla el ele gönül gönüle insanların istedikleri ne varsa yapma yönünde gayret gösterdiklerini kaydetti.

Çanakkale gezisi için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür

Kocasinan Belediyesinin "Evlatlar Ecdat Yolunda Projesi" kapsamında Çanakkale'yi giden başarılı öğrenciler, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a Türk bayrağı hediye ederek, teşekkür etti.

Çolakbayrakdar, milli ve manevi değerlerle geleceğin Türkiye'sini inşa ettiklerini belirtti.

Öğrenciler ise Başkan Çolakbayrakdar'a böyle bir imkanı tanıdığı için teşekkür etti.

Melikgazi Belediyesi, Çevre ve Sıfır Atık Festivali'ne katıldı

Melikgazi Belediyesi, Konya'da düzenlenen Çevre ve Sıfır Atık Festivali'ne katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen festivale katılan ilçe belediyesi yetkililerince, "Sıfır Atık Mahalli İdareler Uygulama Örnekleri" oturumunda, sıfır atık uygulama ve referans çalışmaları anlatıldı.

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İş yeri açmak için internetten başvuruda bulunulabilecek İş yeri açmak için internetten başvuruda bulunulabilecek
Kaynak: AA

Devlet Demiryolları, İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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