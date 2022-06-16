Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

16.06.2022 13:27
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin çeşitli noktalarına 200 bin metrekarelik sulama sistemi kurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin çeşitli noktalarına 200 bin metrekarelik sulama sistemi kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından çim alanlarda yağmurlama ve ağaçlandırma sahalarında damla sulama sistemi kurulumu sürüyor.

Kayseri'de farklı noktalarda çim ve ağaçlandırılan ortalama 200 bin metrekare alanda sulama altyapısı güçlendirildi.

Öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor

Sümer Fen Lisesi tarafından hayata geçirilen "Patikul Projesi" kapsamında liseli öğrenciler, Kocasinan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesinin köpek barınağını ziyaret etti

Öğrenciler, ayrıca Kocasinan Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara konulan yemleme kaplarına yiyecek bıraktı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ekolojik dengenin ve şehrin doğal güzelliklerinin korunması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

YORUMLAR
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Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu: Kocasinan Gençlikspor: 5 Yeni Esenspor: 1 Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu: Kocasinan Gençlikspor: 5 Yeni Esenspor: 1 Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa
Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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