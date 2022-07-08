Kayseri'den kısa kısa

Şehitlikte, Kuran-ı Kerim tilaveti yapılırken, şehitler için dua edildi. Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler, şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, ziyarette, şehit aileleri ile buluşup, bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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