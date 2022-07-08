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Kayseri'den kısa kısa

08.07.2022 17:53
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, ziyarette, şehit aileleri ile buluşup, bayramlarını kutladı.

Şehitlikte, Kuran-ı Kerim tilaveti yapılırken, şehitler için dua edildi. Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler, şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Ziyarete, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de katıldı.

Belediyenin şehir içi ulaşımı ücretsiz

Büyükkılıç, Kurban Bayramı boyunca belediye otobüsleri, tramvaylar ve özel halk otobüslerinde kent içi toplu taşımanın ücretsiz olacağını bildirdi.

Ulaşım seferlerinin aksamadan sürdürüleceğini aktaran Büyükkılıç, ücretsiz ulaşım uygulamasının Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, bayramın son günü 12 Temmuz Salı günü saat 23.59'da sona ereceğini belirtti.

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Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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