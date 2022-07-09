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Kayseri'den kısa kısa

09.07.2022 14:47
Kayseri'den kısa kısa

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kurban kesim ve satış yerinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kurban kesim ve satış yerinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Erkilet Bülbül Pınarı Mevkisindeki kurban kesim ve satış yerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Herkesin bayramını tebrik eden Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinden itibaren daha hijyenik şartlarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmek için Erkilet Bülbül Pınarı Mevkisindeki mobil kesim yerindeler. Kocasinan Belediyesi olarak Erkilet ve diğer kesim yerlerimizle ilimiz sakinlerinin Kurban ibadetlerini huzurlu ve sıhhi şekilde yerine getirebilmeleri için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kesim merkezinde işinin ehli kasaplar tarafından kurbanların kesildiğini belirten Çolakbayrakdar, etlerin güzel bir şekilde paketlenip teslim edilmesinin halk tarafından büyük beğeni topladığını aktardı.

Başkan Çolakbayrakdar, kurban kesim merkezine gelen vatandaşlara ekmek arası kavurma ve ayran ikram etti.

KAYMEK'ten Mostar'a ebru atölye çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), Mostar Dzemal Bijedic Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi'nin öğrencileriyle ebru atölye çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kardeş şehirle dostluk köprüsü kurulduğunu, iki ülke kültürlerinin ortak değerlerinden geleneksel el sanatlarının tanınma ve yaşatılması adına kursların devam ettiğini belirtti.

Mostar'da kursların devam edeceğini aktaran Büyükkılıç, "Kardeş şehrimiz Mostar'da, orada bulunan kardeş şehrin gençlerine bu el sanatlarını öğretmek adına düzenlediğimiz mesleki eğitim ve sanat kurslarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek olan kurban yerinde vatandaşlarla bayramlaştı Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek olan kurban yerinde vatandaşlarla bayramlaştı 'Kurban etleri ızgara ya da haşlama olarak tüketilmeli' 'Kurban etleri ızgara ya da haşlama olarak tüketilmeli'
Kaynak: AA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Kayseri, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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