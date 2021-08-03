Kayseri'den Manavgat'a psiko-sosyal destek - Son Dakika

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında etkilenen vatandaşlar için sosyal çalışmacı ve psikologdan oluşan ekibini Manavgat'a gönderdi.

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için 2 Sosyal çalışmacı ve 1 psikologdan oluşan psiko-sosyal destek ekibini Manavgat'a uğurladı. - KAYSERİ