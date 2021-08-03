Kayseri'den Manavgat'a psikolojik destek - Son Dakika

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yangın bölgesi Manavgat'a psiko-sosyal destek için ekip gönderildi.
İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için 2 sosyal çalışmacı ve 1 psikologdan oluşan ekip Manavgat'a uğurlandı.
Yola çıkmadan önce Manavgat'a gidecek ekibi ağırlayan İl Müdürü Cüneyd Özdemir, ekibe kolaylıklar diledi.
Kaynak: AA
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