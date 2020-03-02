Kayseri'den Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Kayseri'de, Pınarbaşı Devlet Hastanesi yönetimi ve çalışanları, mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pınarbaşı Devlet Hastanesi yönetimi ve çalışanları, İblib'de meydana gelen hain saldırıda şehit askerleri anıp, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Hastane yönetimi ve çalışanlar, hastanenin bahçesinde toplanarak İstiklal Marşı okudu ve mesaiye bu şekilde başladı.

Pınarbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Arık, Pınarbaşı Devlet Hastanesi personeli olarak şehitleri rahmetle andıklarını ve askere desteklerini göstermek istediklerini belirterek, "Mehmetçiğimize Bahar Kalkanı Harekatı'nda başarılar diliyoruz. Her zaman onların yanındayız ve sonuna kadar destekçileriyiz." ifadelerini kullandı.