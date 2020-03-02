Kayseri'den Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'den Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Kayseri'den Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Kayseri'de, Pınarbaşı Devlet Hastanesi yönetimi ve çalışanları, mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı.

Kayseri'den Mehmetçiğe destek, System.String[]

Kayseri'de, Pınarbaşı Devlet Hastanesi yönetimi ve çalışanları, mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pınarbaşı Devlet Hastanesi yönetimi ve çalışanları, İblib'de meydana gelen hain saldırıda şehit askerleri anıp, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Hastane yönetimi ve çalışanlar, hastanenin bahçesinde toplanarak İstiklal Marşı okudu ve mesaiye bu şekilde başladı.

Pınarbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Arık, Pınarbaşı Devlet Hastanesi personeli olarak şehitleri rahmetle andıklarını ve askere desteklerini göstermek istediklerini belirterek, "Mehmetçiğimize Bahar Kalkanı Harekatı'nda başarılar diliyoruz. Her zaman onların yanındayız ve sonuna kadar destekçileriyiz." ifadelerini kullandı.

Bahar Kalkanı Harekatı, Devlet Hastanesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rejim yanlısı kanal canlı yayın yaparken, Esed askerleri Türk topçuları tarafından havaya uçuruldu
DENİZLİ İş insanının otomobiline bombayı dayısı koymuş Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:11:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'den Mehmetçiğe destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]