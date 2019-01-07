Kayseri'den Rekor İhracat

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası
(KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin ihracatını geçen yıla göre yüzde 18,9 artırdıklarını belirterek, "Kayseri, 2018 yılında gerçekleştirdiği 2 milyar 265 milyon dolar ihracatla yıllık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı." dedi.
Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, Türkiye
'nin 2018 yılında toplam ihracatını yüzde 11 artırdığını, Kayseri'nin bu artışının yüzde 18,9 olarak gerçekleştiğini ifade etti.
Geçen yıl 175 ülkeye ihracat yaptıklarını, en çok ihracatın Avrupa Birliği
ülkelerine gerçekleştirildiğini belirten Büyüksimitci, Kayseri'de ihracatını en çok artıran sektörün yüzde 51,1 ile makine ve aksamları olduğunu vurguladı.
Kayseri ihracatının hedeflerine ulaştığını aktaran Büyüksimitci, "Kayseri olarak ihracatımızı yıllık bazda Türkiye ortalamasının 1,5 katından daha fazla artırmayı başardık. Bu rakamlarla Türkiye'nin ihracatına da ciddi manada katkı sağladık. Kayseri, 2018 yılında gerçekleştirdiği 2 milyar 265 milyon dolar ihracatla yıllık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Özellikle ağustos ayından başlayarak devam eden kur ve dövizdeki aşırı dalgalanmaya rağmen 2018 yılı hedefimize ulaşmak için gayret gösteren tüm sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bu yıl bu rakamların üzerine çıkmak için gayret göstereceklerini vurgulayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:
"Şartlar ne olursa olsun 2019 yılında sanayicilerimizle el ele, omuz omuza vererek bu rakamların üzerine çıkacağız. Kayseri olarak şu anda ihracatta iller sıralamasında 12. sıradayız. Artık birkaç basamak atlayarak ilk 10'da olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için odamızda bir takım çalışmalar yapıyoruz. Gerek Odamızda yeni oluşturduğumuz İhracat
Destek Ofisi gerekse potansiyeli bulunan firmaları tespit ederek verdiğimiz dış ticaret eğitimleri ile 2019 yılının ihracatta daha parlak geçeceğine inanıyoruz."