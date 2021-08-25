Psikososyal destek ekibi Sinop'a uğurlandı - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü meslek elemanlarından oluşan psikososyal destek ekibi, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölge halkına destek vermek amacıyla bölgeye gitti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, yaptığı açıklamada, "Devletimizin nerede bir mağdur varsa orada tüm imkanlarıyla var. Yaşanan afetler ile ilgili olarak bütün kamu kurumlarının sahada üzerine düşen görevi yapıyor. Bizde İl Müdürlüğü olarak daha önce Manavgat'ta ve diğer afetlerde olduğu gibi, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her anda, zaman ve mekan gözetmeksizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ