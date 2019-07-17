Kayseri'den Süper Lig'e 2 hakem

2019-2020 sezonunda Süper Lig'de Kayseri
'den 2 hakem görev yapacak. Merkez Hakem Kurulu
, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Buna göre; Kayseri'den 2 hakem Üst Klasman Hakemi olarak görev yapacak. Abdülkadir Bitigen
Üst Klasman Hakemi olarak açıklanırken Mustafa Savranlar ise Üst Klasman Yardımcı Hakemi olarak belirlendi. 201-2020 sezonunda Kayseri'den görev alacak hakem, yardımcı hakem, gözlemci listesinde şu isimler yeralıyor: Üst Klasman Hakem: Abdülkadir Bitigen Üst Klasman Yardımcı Hakem: Mustafa Savranlar Klasman Hakem: Alim Kandemir, Necati Selçuk
Şahin Klasman Yardımcı Hakem: Ahmet Ulu
, Ali Etlikçi, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Halit Karacabay, Hüseyin Otyakmaz, Levent Yeşilyurt
, Osman Burak, Recep Güneş
, Süha Adıyaman
Bölgesel Hakem: Burak Altınel, Cem Eray Eşmekaya
, Ramazan Haymana
Bölgesel Yardımcı Hakem: Ahmet Çıtak
, Ahmet İnci
, Erkan Kırçıl, Furkan Ulu, Gökhan Erzin
, Mustafa Soner Yüce, Turan Çelik Kadın Bölgesel Hakem: Fulya Fırat
Klasman Gözlemciler: Ahmet Cengiz
Duman, Turgay Duman, Fahri Aksoy, Ömer Murat
Ülger, Emre Altun
Bölgesel Gözlemciler: Ceyhun
Gürbüz, Mustafa Arıöz, Mustafa Özizmirli, Nurettin Yüksel, Ünal Adıgüzel, Yusuf Gömeç
, Mustafa Eker
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)