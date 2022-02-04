Üye Girişi
Suriye'ye 3 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Suriye'ye 3 tır yardım malzemesi gönderildi

04.02.2022 14:21

Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 2 tır un ile 1 tır kömür, soba, kıyafet, ayakkabı, gıda, su ve battaniye gönderildi.

Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 2 tır un ile 1 tır kömür, soba, kıyafet, ayakkabı, gıda, su ve battaniye gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardımları taşıyan tırların uğurlanması için Ahmet İnci Camisi otoparkında tören düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci burada yaptığı konuşmada, Mart 2016'dan bu yana Kayseri'den Suriye'ye 710 tır yardım malzemesi gönderildiğini söyledi.

Bugün gönderilen 3 tırın maliyetinin 749 bin 250 lira olduğunu belirten İzci, toplam yardımın ise 30 milyon liraya yaklaştığını kaydetti.

Yardım tırları, İzci'nin konuşmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Dursun Sarı'nın duasıyla uğurlandı.

Suriye'ye 3 tır yardım malzemesi gönderildi
Suriye'ye 3 tır yardım malzemesi gönderildi
Suriye'ye 3 tır yardım malzemesi gönderildi
Suriye'ye 3 tır yardım malzemesi gönderildi
Suriye'ye 3 tır yardım malzemesi gönderildi
Suriye'ye 3 tır yardım malzemesi gönderildi

YORUMLAR
500

Kayseri, Suriye, Kömür, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'ye 3 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:24 Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak!
15:20 Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik
15:12 Hastanın midesinde 1,5 kilogram taşlaşmış saç yumağı çıktı
15:02 Kemal Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum
14:58 Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, 91 yaşında yaşamını yitirdi
14:55 Doğum gününü babasının mezarı başında pasta üfleyerek kutladı
14:47 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Dele Alli transferi, Lampard araya girince yattı
14:47 Isparta'nın büyük bölümü 30 saattir elektriksiz! Kar elektrik kablolarını kopardı, belediye başkanı "sabır" dedi
14:45 Kaderimin Oyunu'nda bugün neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenecek mi?
14:42 JP Morgan, Türkiye için enflasyon tahminini paylaştı: Mayısta yüzde 55 ile zirve yapacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 15:32:27. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye'ye 3 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement