Kayseri deprem için seferber oldu - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kayseri'den yapılan yardımlara ilişkin Vali Şehmus Günaydın başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yönelik yardımlar görüşüldü.

Devletin, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren bütün imkanlarıyla deprem bölgesinde çalışmaya başladığını kaydeden Günaydın, yardımların AFAD koordinesinde ihtiyaç yerlerine ulaşmasının önem taşıdığını vurguladı.

Kayseri'nin deprem bölgesine yaptığı yardımlar hakkında bilgi veren Günaydın, şunları kaydetti:

"İlk etapta arama kurtarma ekipleri, iş makineleri, toplam 105 personel ve 22 araç bölgede görev yapmak üzere gönderilmiştir. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızda nakliye uçakları hemen hazır hale getirilmiş ve Ankara AFAD Koordinasyon Merkezi tarafından, talepler doğrultusunda görevlendirilmişlerdir. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım yatakları dahil olmak üzere toplam 400 kişilik hazırlık yapılmıştır. AFAD koordinesinde Kayseri'mizden talep edilen elektrikli ısıtıcılar, yatak, battaniye, yalıtım malzemeleri ve gıda malzemeleri, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile derhal deprem bölgesine intikal ettirilmiştir. Ayrıca ihtiyaç duyulacak malzemelerin deprem bölgesine intikali için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Bu yardımlar için Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyelerimize, odalarımıza, borsamıza, OSB müdürlüğümüze ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Öte yandan Vali Günaydın, vatandaşların yardım konusunda tüm iletişim bilgilerine Kayseri Valiliğinin www.kayseri.gov.tr internet sitesinden ulaşabileceklerini belirtti.