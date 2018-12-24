Son Dakika Haberleri: Kayseri Derbisinde Kazanan Melikgazi Belediyespor Oldu

Kayseri Derbisinde Kazanan Melikgazi Belediyespor Oldu

1 saat önce

Türkiye 2. Erkekler Voleybol Ligi 3. Grup'ta oynanan Kayseri derbisinde kazanan 3-0'lık sonuç ile lider Melikgazi Belediyespor oldu.

Kayseri Derbisinde Kazanan Melikgazi Belediyespor Oldu, System.String[]
Türkiye 2. Erkekler Voleybol Ligi 3. Grup'ta oynanan Kayseri derbisinde kazanan 3-0'lık sonuç ile lider Melikgazi Belediyespor oldu.

Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada grup lideri Melikgazi Belediyespor, bir diğer Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor'u konuk etti. Dostluk ve centilmenliğin ön plana çıktığı maçı Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve Melikgazi Belediye Spor Başkanı Serdar Öztürk izledi. Rakibi önünde setlerde önemli bir üstünlük sağlayan Melikgazi Belediyespor parkeden 25-16, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuç ile birlikte Melikgazi Belediyespor liderliğini sürürken Develi Belediyespor ise 8. sırada kaldı. Melikgazi Belediyespor 6 Ocak'ta ligde ikinci sırada yer alan yakın takipçisi Çorum Belediyespor'u konuk edecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:43 Kaynak: İHA

Türkiye, Kayseri, Melikgazi, Spor
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