Son Dakika Haberleri: Kayseri derbisini kadın hakem Sevgi Günel yönetecek
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Kayseri derbisini kadın hakem Sevgi Günel yönetecek

29 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanacak olan 1.hafta karşılaşmaları ile başlıyor.

Kayseri derbisini kadın hakem Sevgi Günel yönetecek, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanacak olan 1.hafta karşılaşmaları ile başlıyor.


Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele edecek olan Yahyalıspor ile Talasgücü Belediyespor Kayseri derbisinde Pazar günü Yahyalı İlçe Stadında saat 15.00'de başlayacak.


Kayseri derbisini Adana Bölgesi Kadın Bölgesel Hakemi Sevgi Günel yönetecek. Günel'in yardımcılıklarını Serhat Akgül ve Necmi Akıncı yapacak. Maçın 4.Hakemi Ali Emir Yolcu.

Kayseri, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:15 
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