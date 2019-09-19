Kayseri derbisini kadın hakem Sevgi Günel yönetecek
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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanacak olan 1.hafta karşılaşmaları ile başlıyor.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanacak olan 1.hafta karşılaşmaları ile başlıyor.
Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele edecek olan Yahyalıspor ile Talasgücü Belediyespor Kayseri derbisinde Pazar günü Yahyalı İlçe Stadında saat 15.00'de başlayacak.
Kayseri derbisini Adana Bölgesi Kadın Bölgesel Hakemi Sevgi Günel yönetecek. Günel'in yardımcılıklarını Serhat Akgül ve Necmi Akıncı yapacak. Maçın 4.Hakemi Ali Emir Yolcu.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:15
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