Kayseri derbisini Melikgazi Belediyespor kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri derbisini Melikgazi Belediyespor kazandı - Son Dakika Spor

Kayseri derbisini Melikgazi Belediyespor kazandı

6 saat önce

Melikgazi Belediyespor, Kayseri derbisinde rakibi Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek 12'de 12 yaptı.

Kayseri derbisini Melikgazi Belediyespor kazandı, System.String[]

Melikgazi Belediyespor, Kayseri derbisinde rakibi Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek 12'de 12 yaptı.


Türkiye Voleybol 2.Ligi 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor yoluna doludizgin devam ediyor. Ligin 13.haftasında oynadığı maçta Develi Belediyespor karşısında ilk seti kaybetmesine rağmen oyundan kopmayan Melikgazi Belediyespor sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü. Adım adım şampiyonluğa koşan Melikgazi Belediyespor maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Atatürk Spor Salonunda oynanan Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyespor ilk seti 21-25 kaybederken ikinci setti 25-21 kazanarak skoru 1-1 yaptı. Üçüncü sette 25-15 ve dördüncü seti 28-26 kazanan Melikgazi Belediyespor galibiyete uzanan ekip oldu.


34 puanla zirvede yer alan Melikgazi Belediyespor ligi namağlup tamamlamakta kararlı. Melikgazi Belediyespor ligin 14.haftasında deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:40 Kaynak: İHA
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