Kayseri destici libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar - Son Dakika
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Kayseri destici libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar

6 saat önce

Destici Libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlarBüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar.

Destici Libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar. Bakiyemize sahip çıkmak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını muhafaza etmek, Müslüman ve kardeş bir ülkeye yardım eli uzatmak, ne zamandan beri maceraperestlik oluyor dedi.

BBP lideri Destici, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kayseri'de, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra basın toplantısı düzenlendi. Destici, BBP olarak terörle mücadeleyi her noktada desteklediklerini, Türkiye'nin dış politikada ciddi hamleler yaptığını söyledi. Türkiye'nin 10'dan fazla ülkede askeri üssünün bulunduğunu kaydeden Destici, Bunların bir kısmı Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile gerçekleşmiş bir kısmı da bulunduğumuz ülkelerin davetleri üzerine olmuştur. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü gösteriyor. 'Türkiye sadece kendi sınırları içinden sorumludur, sınırları dışı bizi ilgilendirmez' gibi eskiden olan sakat bir anlayışı da böylelikle yıktı. Türkiye bu hastalığını yendi diye konuştu.

'HDP EŞİTTİR PKK'

Libya tezkeresinin dün TBMM'de kabul edildiğini hatırlatan Destici, Ben, bu tezkereye 'evet' demeyen HDP'yi anlıyorum. Çünkü HDP eşittir PKK. Ancak bunun dışında kalanları anlamakta güçlük çekiyorum. Libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar. Bakiyemize sahip çıkmaz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını muhafaza etmek, Müslüman ve kardeş bir ülkeye yardım eli uzatmak, ne zamandan beri maceraperestlik oluyor dedi.

'TÜRKİYE DAVET ÜZERİNE LİBYA'YA GİDİYOR'

BBP lideri Destici, tezkereye karşı olanların, Bizim askerimizin 2 bin kilometre ötede ne işi var dediğini kaydederek, şunları söyledi

Elin oğlu 10 bin kilometre öteden, hiçbir yakınlığı olmadığı halde geliyor. Biz neden gitmeyeceğiz 100 sene önce oralar bizim toprağımız değil miydi Herkes gidecek biz duracağız öyle mi Bu kafayı anlamakta zorlanıyorum. Bir diğer itiraz gerekçeleri, Arap iç savaşına bizim neden müdahil oluyormuşuz. Az ufku olan ve yaşanan hadiseleri değerlendirilenlerin ifade edeceği bir laf değil. ABD, Rusya ve İsrail kendi emellerini gerçekleştirmek petrol ve doğal gaza el koymak için oradalar. Hafter onların kuklasıdır. Türkiye Libya'nın uluslararası meşru hükümeti ile anlaşmalar imzalıyor. Onun daveti üzerine Libya'ya gidiyor. Oradaki durum bir iç savaşın ötesine geçildi.

Kayseri destici libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar

Mustafa Destici, Kayseri, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:46 Kaynak: DHA
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