Kayseri Destici: Siyasi Bölücülerle İş Birliği Olmaz

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Devletten İş Kuran Gençlere Vergi ve Prim Desteği

Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu