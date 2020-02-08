Kayseri-Develi kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Kayseri-Develi kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
6 saat önce
Kayseri-Develi kara yolu yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:26 Kaynak: AA
Kayseri- Develi kara yolu yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Karayolları 66. Develi Şube Şefliğinden alınan bilgiye göre, Erciyes bölgesindeki tipi nedeniyle Develi ilçesi ile kent merkezi arasındaki ulaşıma saat 18.00 itibarıyla ara verildi.
Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye düştüğü bölgede yol açma çalışmaları sürüyor.
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