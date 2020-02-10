Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma kapandı
13 dakika önce
Kayseri-Develi kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:10 Kaynak: AA
Kayseri- Develi kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Erciyes Dağı çevresindeki yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Develi ilçesi ile kent merkezi arasındaki kara yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan yolu açmak için çalışmalar devam ediyor.
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