Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma kapandı

13 dakika önce

Kayseri-Develi kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Kayseri- Develi kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Erciyes Dağı çevresindeki yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Develi ilçesi ile kent merkezi arasındaki kara yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolu açmak için çalışmalar devam ediyor.

Erciyes, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:10 Kaynak: AA
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