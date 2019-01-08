Kayseri Develililer Derneği'nde Gacer Pilavı Eşliğinde Sağlıklı Beslenme Semineri

Develililer Derneği'nde her cumartesi yapılan etkinliklere bir yenisi eklendi.

Develililer Derneği'nde her cumartesi yapılan etkinliklere bir yenisi eklendi. Develi Epçe Mahallesi civarında yetişen gacer buğdayından hazırlanan pilav derneğe gelen bayan misafirlere ikram edildi ve sağlıklı beslenme semineri verildi.



Dernek Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın yaptığı açılış konuşmasında " Zinde ve sağlam bir vücuda sahip olmanın ilk şartı mevcut sağlığımızı korumaktan geçer. Bunun da birinci kuralı doğru beslenmektir. Doğru beslenmek için öncelikle doğal ürünler tercih edilmelidir. Çocukluk dönemi, ergenlik dönemi ve yaşlılık dönemlerinde özellikle gıda alımına özen gösterip tarım ilaçlarından ve sentetik, tatlandırıcı ve renklendirici kullanılan gıdalardan uzak durmalıyız. Beslenmemize dikkat ettiğimiz kadar sağlığımızı korumak için günlük aktivitelerimizi de artırarak hareketli hayat tarzını tercih etmeliyiz. Bugün derneğimizde farklı bir etkinlik yaparak yöremize ait gacer pilavı pişirerek hanım misafirlerimize ikram edeceğiz. Pilavla birlikte gacer unundan yapılmış ekmekler hazırlayarak derneğimize getiren Doğan Özdemir ve Semiha Gürek hanımefendiye de teşekkürlerimi sunuyorum."dedi.



Programda Epçe Mahallesi gacer yetiştiricisi Doğan Özdemir tarafından gacer hakkında bilgiler verildi. Doğan Özdemir konuşmasında gacerin özellikle mide- bağırsak hastalıklarına iyi geldiğini, kabızlık çekenlerin, romatizmal hastalığı olanların ve kolesterolü olanların kullandığında şifalı etkisi olduğunu; gacerin ununun, nişastasının ve bulgurunun elde edildiğini ve bunlardan tatlı ürünleri ve çeşitli hamurişleri yapıldığını; ekmeğinin en az iki hafta bayatlamadan durabildiğini ve tokluk hissini artırdığı için kilo vermek isteyenlerin ve şeker hastalarının tükettiğini belirtti.



Ecz. Esra Özyalçın ise programda sağlıklı beslenme ve önemi hakkında bilgiler verdi. Özyalçın konuşmasında, günlük tüketilmesi gereken besin çeşitleri ve porsiyonlarından, gıdaların besin değerlerinin korunması için uygun hazırlanma ve pişirme koşullarından, doğal beslenmenin öneminden ve sağlıksız beslenmenin yol açabileceği sonuçlardan bahsetti. Özellikle vitamin ve minerallerin önemini vurgulayan Özyalçın, toplum olarak sağlıklı beslenme konusunda çok daha fazla bilinçlenmemiz gerektiğini, fazla tuz ve şeker tüketiminin kısıtlanması gerektiğini belirtti. Paketli ve işlenmiş gıdaların mümkün olduğunca az tüketilmesi gerektiğini; çocukluk, erişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde farklı besin ihtiyaçları olduğunu, buna uygun gıda tüketilmesini tavsiye etti. Bitkisel ürünlerin kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini, uzman kişilerin bilgisi ve desteği dahilinde, kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeden güvenilir ürünler kullanılması gerektiğini söyledi.



Karşılıklı soru- cevapla devam eden seminerin ardından program sonunda dinleyicilere Doğan Özdemir'in pişirdiği gacer pilavı ve Semiha Gürek 'in hazırladığı gacer ekmeği ikram edildi. - KAYSERİ

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