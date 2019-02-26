Son Dakika Haberleri: Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden Başkan Memduh...

Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden Başkan Memduh...

2 saat önce

Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden Başkan Memduh..., System.String[]
Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaretlerinde bulunarak başarı dileklerini sunduklarını belirten Dernek Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Develi ile Melikgazi iki komşu ilçe olduğunu bu vesile ile Develi yolunun Melikgazi ilçesinden ulaşım sağlandığını kaydetti.

Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek üyelerin ziyaretlerinden onur duyduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi olarak her zaman sivil toplum kuruluşları ile mesleki oda ve dernekleri ile uyum içerisinde birlikte projeler üreterek çalışıyoruz. Bu açıdan özellikle bölgesel kültür, sanat ve değerlere sahiplenen sivil toplum örgütleri ile dayanışma içerisindeyiz. Çünkü amaç bir olunca projelerin uygulanması da başarı sağlıyor. Bu açıdan derneği ile birlikte kültür, sanat, eğitim faaliyetleri bulunmak bizim için bir kazanç olacaktır" dedi.

Ziyaret sonunda Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Ahmet Özyalçın ile Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Memduh Büyükkılıç ile hatıra fotoğrafı çekildiler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:02 Kaynak: İHA

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