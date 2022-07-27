Kayseri Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Başhekim Altıntop, İldem Semt Polikliniği ve merkez kampüs acil servisinde nöbet tutan aile hekimlerine, katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Altıntop'tan aile hekimlerine teşekkür belgesi - Son Dakika

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