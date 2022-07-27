Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Altıntop'tan aile hekimlerine teşekkür belgesi - Son Dakika
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Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Altıntop'tan aile hekimlerine teşekkür belgesi

27.07.2022 15:43
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Altıntop'tan aile hekimlerine teşekkür belgesi

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, aile hekimlerine teşekkür belgesi verdi.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, aile hekimlerine teşekkür belgesi verdi.

Kayseri Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Başhekim Altıntop, İldem Semt Polikliniği ve merkez kampüs acil servisinde nöbet tutan aile hekimlerine, katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Altıntop, aile hekimlerine mesai sonrası gösterdikleri özveri için teşekkür ederek, sağlıklı günler diledi.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Altıntop'tan aile hekimlerine teşekkür belgesi - Son Dakika

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