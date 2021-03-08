Kayseri Devlet Hastanesi'nden Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip - Son Dakika

Kayseri Devlet Hastanesi'nden Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip

08.03.2021 13:39
Kayseri Devlet Hastanesi'nden Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip, System.String[]

Kayseri Devlet Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla klip hazırladı.

Kayseri Devlet Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla klip hazırladı.

Devlet Hastanesi tarafından hazırlanan klipte, ameliyat masasında, poliklinikte, yoğun bakımda, laboratuvarda, yemekhanede ve hastanenin çeşitli birimlerinde görev yapan kadın çalışanların görüntülerine yer verildi.

Klipte kamera karşısında geçen sağlık çalışanları, kadını anlatan cümleler kurdu.

Sağlık çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan video klipte kadınla ilgili şu cümleleri kullandı:

"İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır kadın. Canımın içi, gözümün bebeğidir kadın. Adam olmadan insan olmanın en temel unsurudur kadın. Küçük şeylerden mutlu olan, mutlu olma sebebini unutmayandır kadın. Hep zarar gören ama ayaklarının üzerinde dimdik durandır kadın. En asil alın terinin en muhteşem sahibidir kadın. Gönül bahçesinde açan en güzel çiçektir kadın. İnsan olmanın vesilesidir kadın. Tarih boyunca hem evine hem dünyaya şifayı verendir kadın. Kadın babasının gözbebeğidir. Denizin dibindeki incidir kadın. Allah'ın kadını bir emanet olarak gönderdiğini unutan adamlara adam olduklarını anlatandır kadın. Şehit tabutuna sarılmış, gözyaşı döken şehit eşi, şehit annesidir kadın. Değersizleştirenlerin karşısında dimdik durandır kadın. Kadın hayat verendir. Kovid pandemisinde kahramandır kadın. En büyük mutlulukların ardındaki kahramandır kadın. Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir, umudun adıdır kadın. Her başarının arkasındaki gizli kahramandır kadın. Kadın bir çiçektir."

Devlet Hastanesi, Kadınlar Günü, Kayseri, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Devlet Hastanesi'nden Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip - Son Dakika


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