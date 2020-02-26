Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda perde 28 Şubat'ta açılacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda perde 28 Şubat'ta açılacak - Son Dakika Magazin

Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda perde 28 Şubat'ta açılacak

7 saat önce

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Ankara'da yaptığı çalışmalar sonucunda Kayseri Devlet Tiyatrosu kuruldu.

Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda perde 28 Şubat'ta açılacak, System.String[]

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Ankara'da yaptığı çalışmalar sonucunda Kayseri Devlet Tiyatrosu kuruldu.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Şehir Tiyatrosu'na Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kayseri Devlet Tiyatrosu tabelası asıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatrosunu ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun'dan tiyatro binasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatrosunun hayırlı olması dileğinde bulundu.


Kayseri Devlet Tiyatrosu olarak hizmet verecek tiyatro binasında 28 ve 29 Şubat ile 1 Mart'ta Devlet Tiyatrolarının "Leyla ile Mecnun" adlı oyunu, 13 ve 14 Mart'ta ise "Fehim Paşa Konağı" adlı oyun sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:50 
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