Kayseri Devlet Tiyatrosu 'Perde' dedi - Son Dakika

Kayseri Devlet Tiyatrosu 'Perde' dedi

04.11.2020 12:29
Kayseri Devlet Tiyatrosu 'Perde' dedi, System.String[]

Kayseri Devlet Tiyatrosu yeni sezonda 'Taş Bademleri' adlı oyun ile perdelerini açtı.

Kayseri Devlet Tiyatrosu yeni sezonda 'Taş Bademleri' adlı oyun ile perdelerini açtı. İlk oyunu eşi Necmiye Büyükkılıç ile birlikte izleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Makarr-ı evliya, makarr-ı ulema dediğimiz veliler ve alimler şehri olan Kayserimizde Devlet Tiyatrosu yeni bir zenginlik, yeni bir güzelliktir" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Ankara'da yaptığı çalışmalar sonucunda kurulan Kayseri Devlet Tiyatrosu, tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle faaliyetlerine ara vermişti. Kayseri Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda Remzi Özçelik'in yazdığı, Berrin Kulya Balkanlar'ın yönettiği Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenen 'Taş Bademleri' adlı oyun ile tiyatroseverlerle buluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilen, maske ve mesafe kullarına uyularak izlen oyunu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da izledi.

Oyun öncesi bir konuşma yapan Başkan Büyükkılıç, "Kültür Turizm Bakanımız ve Bakan Yardımcımıza bu alandaki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Genel müdürümüz de bölgemizin insanı olunca adeta ağabey, kardeş mantığında teklifsiz görüşmelerimiz oldu, bizlere yol gösterdi. O yoldan hareket ederek bu süreci tamamlamak çok şükür nasip oldu. Burası daha önce Büyükşehir Belediyesi bünyemizde Şehir Tiyatrosu olarak bulunuyor ve değişik etkinliklere fırsat veriliyordu. Kayseri'ye Devlet Tiyatrosu'nun kurulması teklifinde bulunduğumda ilk talepleri salon konusu oldu. Ben de 'hem salonu vereceğiz, hem de ne eksiği varsa birlikte tamamlayacağız' dedim. Öyle deyince işimiz kolaylaştı. Bakanımız da nezaketi ile her zamanki yapıcı yaklaşımı ile Kayserimize bölge müdürlüğünün kurulması için, 20 sanatçı, 15 teknik eleman, 5 yöneticinin burada istihdamı için, Cumhurbaşkanlığımıza ve Maliye Bakanlığımıza ilgili yazıları yazdı. Süreç böylece başlamış oldu, pandemi nedeniyle de bugünlere gelindi" diye konuştu.

"KARAMSAR DEĞİLİZ, İNŞALLAH BU SÜREÇTEN DE ÇIKACAĞIZ"

2020 yılını turizm ve kültür yılı olarak hedeflediklerini ancak pandemi nedeniyle beklenen standartlara ulaşılamadığını belirten Büyükkılıç, "Bir şehri alt yapısı, fiziki mekanları ile güzelleştirebilirsiniz. Ancak sosyokültürel açıdan gerekli çalışmalar yapmadığınızda adeta bir kanadının eksik olduğunu da hissedersiniz. Her şeyi dört dörtlük yaptığımızı iddia etmiyoruz ama dört dörtlük yapmak için gayret gösterdiğimizi ifade etmek istiyorum. İyi niyetimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın, art niyet nedir bilmeyiz. 2020 yılını bir turizm ve kültürel açısından bir yıl olarak hedeflemiştik, bu konuda da 2019 yılında epeyce mesafe almış, alt yapısını oluşturmuştuk ama gelin görün ki pandemi süreci başlayınca ister istemez arz ettiğimiz standartlara erişemedik. Karamsar değiliz, inşallah bu süreçten de çıkacağız, yeter ki maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı.

"KAYSERİ'Yİ MÜZELER ŞEHRİ, KÜTÜPHANELER ŞEHRİ YAPMA ÇABASINDAYIZ"

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi müzeler şehri, kütüphaneler şehri yapma çabasında olduklarının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kültepe Kaniş Karum gibi bir değerimiz var, ticaretin merkezi olan Kayseri 6 bin yıllık geçmişiyle değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmanın zenginliğiyle bizim için çok çok önemlidir. Parayla, ekonomiyle, okumayla ilgili tüm alanlarda Kültepe Kaniş Karum asla göz ardı edilemez. Oradan çıkan tabletlerle ilgili verileri hepiniz takip ediyor, biliyorsunuz. Gerekli çalışmalar yapıyoruz. Kayseri Kalesi ile çalışmalar tamamlandı, arkeoloji müzemiz oraya taşındı. Kayseri'yi müzeler şehri, kütüphaneler şehri yapma çabası gösteriyoruz. Kapadokya ile bütünleşik olarak adeta birbirimizin et tırnak olmazsa olmazı olarak bunu değerlendiriyor ve bu yönde de gayret gösteriyoruz. Balon turizmi dedik, onla ilgili çalışmalar yaptık. Sağlık turizmi dedik, protokol imzaladık. Doğa ve kültürel zenginlikler ile bezenmiş olan Kayserimizi uluslararası standartlarında bir kayak merkezimize kavuşturduğumuzu, turizmin en önemli paydaşlarından biri olduğunu da buradan hatırlatmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Sultan Sazlığımız ile ilgili mutlak korunması gereken bir alan olarak ilan etti. Koramaz Vadisi ile ilgili UNESCO'nun geçici miras listesine girmeyi başardık, kalıcı olması için çaba gösteriyoruz. Şehrimize yakışan, şehrimizin zenginliklerini gün yüzüne çıkaran ve bu yönde dayanışma içerisinde bize yol gösteren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Kayseri Mimarsinan'ın şehri, Hunat Hatun'un şehri, Gevher Nesibe Sultan'ın şehri, Melikgazi hazretlerinin şehri, Seyyid Burhanettin'in şehridir. Makarr-ı evliya, makarr-ı ulema dediğimiz veliler ve alimler şehri olan Kayserimizde Devlet Tiyatrosu yeni bir zenginlik, yeni bir güzelliktir."

"HER HAFTA KAYSERİ'DE OLACAĞIZ"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da yaptığı konuşmada, "Hem sayın valimiz, hem büyükşehir belediye başkanımız çok büyük çaba sarf ettiler. Biz bundan sonra şimdilik Devlet Tiyatrosu turne düzeninde her hafta Kayseri'de olacağız. Kayserimiz için Devlet Tiyatrosu çok önemli. Devlet Tiyatrosu'nun bir şehirde olması o şehir için büyük bir şans. Devlet Tiyatrosu akademik de kurum, Devlet Tiyatromuzun Kayseri'ye çok yakışacağını, çok büyük talep ve ilgi olduğunu biliyorum" dedi.

DOKTOR NECMİYE BÜYÜKKILIÇ'TAN OYUNCULARA ÇİÇEK

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı. Daha sonra 80 dakika, tek perdelik oyun sahnelendi. Oyunun sonunda Başkan Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç tarafından oyunculara çiçek verilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi. Öte yandan biri düğün günü kocasını, diğeri hapishanede oğlunu kaybeden iki kadının yıllardır söndüremedikleri kin ve öfkeyi sevgiyle yumuşatmaya çalışan doktor Aziz ve öğretmen Nevin'in hikayesinin anlatıldığı 'Taş Bademleri' adlı oyun 4-5-6 ve 7 Kasım'da da tiyatro severlerin beğenisine sunulacak. - KAYSERİ

Kayseri Devlet Tiyatrosu 'Perde' dedi
Kayseri Devlet Tiyatrosu 'Perde' dedi
Kayseri Devlet Tiyatrosu 'Perde' dedi

Devlet Tiyatroları, Mustafa Kurt, oyunlar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Devlet Tiyatrosu 'Perde' dedi - Son Dakika


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