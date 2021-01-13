Kayseri Dijital Gösterim Merkezi'nde 4 yeni gösteri sunuldu - Son Dakika

Kayseri'de İletişim Başkanlığınca kurulan Dijital Gösterim Merkezi'nde bu ay Necip Fazıl Kısakürek, Süleymaniye Camii, Sarıkamış şehitleri ve 2021 yılında Türkiye'nin atılımlarını içeren videolar gösterime sunuldu.

Hunat Meydanı'ndaki merkezde AA muhabirine açıklamalarda bulunan İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu, bir yıla yakındır kentte hizmet veren merkezin amacının, Türkiye markasını güçlendirmek, tarihi ve kültürel değerleri vatandaşlarla buluşturmak olduğunu söyledi.

Her ay farklı bir içeriğin halka anlatıldığını belirten Uğurlu, şunları kaydetti:

"Bu ay üstad Necip Fazıl'ın hayatı ve eserleriyle ilgili bir gösteri var. Ayrıca Sarıkamış şehitlerimizle ilgili güzel bir gösteri hazırlandı. Bunun yanı sıra bu toprakların yetiştirmiş olduğu Mimar Sinan'ın eseri olan Süleymaniye Cami'sinin bir gösterimi var. Ayrıca 2021 yılında Türkiye'nin yapacağı atılımlar, savunma sanayinde yeni beklentileri ve Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kültürel gelişimini içeren bir gösterimiz var. Bu gösterileri vatandaşımıza ücretsiz bir şekilde ulaştırıyoruz. Tüm Kayseri halkını davet ediyoruz."