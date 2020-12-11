Kayseri Dijital Gösterim Merkezi'nde Mevlana anılıyor - Son Dakika

Kayseri'de İletişim Başkanlığınca kurulan Dijital Gösterim Merkezi'nde bu ay Hazreti Mevlana anılıyor.

Hunat Meydanı'ndaki merkezde gazetecilere açıklamalarda bulunan İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu, bir yıla yakındır kentte hizmet veren merkezin amacının, Türkiye markasını güçlendirmek, tarihi ve kültürel değerleri vatandaşlarla buluşturmak olduğunu söyledi.

Her ay farklı bir içeriğin teknolojik tekniklerle halka anlatıldığını belirten Uğurlu, "Aralık ayı denilince akla Mevlana Hazretleri geliyor. Hazreti Mevlana ile ilgili gösterimimiz var. Ayrıca Azerbaycan'ın Karabağ zaferini, Roketsan'ın tarihi geçmişini ve 2020 yılındaki pandemiye rağmen ülkemizde yaşanan gelişmeleri yeni tekniklerle, hologramlarla süsleyerek vatandaşımızla buluşturuyoruz. " diye konuştu.