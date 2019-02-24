Kayseri Diş Tedavisinde Merkez Olma Yolunda
1 saat önce
Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin tedavi ettiği hasta sayısında yüzde 20'lik artış yaşandığı bildirildi.
Kayseri
Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin tedavi ettiği hasta sayısında yüzde 20'lik artış yaşandığı bildirildi.
Hastane Başhekimi Ahmet Kuzu
, yaptığı yazılı açıklamada, hastanelerinden en büyük amaçlarının vatandaşlara en kaliteli hizmeti etkin bir şekilde vermek olduğunu belirtti.
Her geçen yıl hizmet kalitelerini ve hastane kapasitesini geliştirdiklerini aktaran Kuzu, "Hasta sayımız ve yapılan işlemlerimize baktığımızda da bir önceki yıla göre yüzde 20 civarında artış görünmektedir. Bunun yanında 2 yıldır implant tedavisi de yapıyoruz. Bu alanda da önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50'lik bir artış sağladık. Biz bu verileri inceleyip analizini yaptığımızda başta Kayseri olmak üzere bölgemizin en çok rağbet gören hastanelerinden biri olduğumuz gerçeği ile karşılaşmaktayız. Bu da bizi mutlu etmektedir." ifadelerini kullandı.
Başhekim Yardımcısı Ali Rıza Pazarbaşı da mesleki ve teknoloji olarak yenilikleri takip edip bütün hizmetleri vatandaşlara sunduklarını belirtti.
Birçok alanda da eğitimler vermeye devam ettiklerini aktaran Pazarbaşı, "Gerek implant olsun implant üstü protezler zirkonyum ve lazer sistemiyle uygulanan sabit kronlar bütün hepsini hastanemizde sunmaktayız. Bunların eğitimlerini sürekli olarak hekimlerimize vermekteyiz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:54 Kaynak: AA
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