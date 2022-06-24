Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sürüyor

24.06.2022 10:44
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sürüyor

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin arazi denetimi sürüyor.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin arazi denetimi sürüyor.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, orman yangını riski, yasa dışı avcılık ve çeşitli bölgelere kurulan fotokapanları kontrol amacıyla arazide denetim yapıyor.

Yasa dışı avcılık ihbarların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yada Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne yapılabileceğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Birçok yaban hayvanın yavru büyütme dönemi devam ettiği için bu dönemde av yapmak yaban hayvanlarının yavrularının da ölümüne sebebiyet verecektir. Bu sebeple yalnızca belirtilen tarihlerde av yapılması gerekmekte olup, yaklaşan sıcaklarla birlikte artan orman yangını tehlikesine karşı mangalların da sadece belirlenen alanlarda yakılması, orman ve yaban hayatı varlığı için önem arz etmektedir."

YORUMLAR
500
Aladağlar Milli Parkı'nda fotokapan sayısı artırıldı Aladağlar Milli Parkı'nda fotokapan sayısı artırıldı Kaçak keklik avcısına suçüstü Kaçak keklik avcısına suçüstü
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, 112 Acil Çağrı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:11 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
13:43 Aylık geliri şaşkınlık yarattı! İşte battı denilen Floyd Mayweather'ın kazandığı para
13:37 Marmaris'te yangın başlatan kundakçının babası konuştu: Keşke kendini öldürseydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:01:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement