Kaçak avlanan 3 kişiye suçüstü - Son Dakika
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Kaçak avlanan 3 kişiye suçüstü

10.08.2022 12:13
Kaçak avlanan 3 kişiye suçüstü

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan av koruma kontrollerinde yasa dışı av yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan av koruma kontrollerinde yasa dışı av yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hırka Mahallesi'nde kurmuş oldukları tel tuzak düzeneği ile keklik avlamaya çalışan 2 kişi ve aynı mevkiinin farklı noktasında tüfeği ile avlanmaya çalışan 1 kişi, herhangi bir canlıya zarar vermeden milli park ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şahıslara işlem yapılırken, av esnasında kullanılan 1 adet demir ve telden yapılmış tuzak, 1 adet örme ağ, 15 metre ip de ekipler tarafından imha edildi. Yine ele geçirilen takozu bulunmayan 1 adet tüfeğe de el konuldu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak avlanan 3 kişiye suçüstü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçak avlanan 3 kişiye suçüstü - Son Dakika
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