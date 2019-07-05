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Kayseri, Doğa Tarihinin de Merkezi

46 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Taşhan bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık yeni fosiller bulundu.

Kayseri, Doğa Tarihinin de Merkezi, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Taşhan bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık yeni fosiller bulundu. Buluntular arsında yer alan ve neredeyse tamamı korunmuş halde bulunan zürafa fosili dikkat çekiyor. Kayseri'deki bu önemli buluntular Avrupa'daki bilim insanlarının da dikkatini çekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kazı bölgesine giderek bilim insanları ile görüştü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yamula Barajı kenarındaki Taşhan bölgesine giderek fosil kazılarına ilişkin çalışmaları yerinde inceledi. Kazı bölgesinde yer alan Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya, Başkan Büyükkılıç'a kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık filler, zürafalar, atlar ve gergedanlara ait fosiller bulduklarını ifade eden Kahya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hız kesmeden kazılara devam ettiklerini söyledi. Özge Kahya, neredeyse tamamı korunmuş halde bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa fosili ile ilgili Başkan Büyükkılıç'a açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Taşhan, Çevril, Kuşçu bölgesinin çok zengin bir bölge olduğunu dile getirerek, "7,5 milyon öncesine ait zürafa, at, fil ve gergedana ait olan parçaları görüyoruz. Yeni buluntular arasında zürafanın üst çenesi ait olan bir fosil ve fillere ait omurlar ve kürek kemiği söz konusu. Bu bölgede çalışmaları devam ettirip, daha sonraki süreçte kamuoyunun ziyaretine açma şeklinde bir çalışma yapacağız. Fedakar ekibimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Yabancı Bilim İnsanlarının İlgisini Çekiyor

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bulunan ve dünyada eşine ender rastlanır özellikleri olan fosil grubu Avrupa'daki bilim insanlarının da ilgisini çekiyor. Buluntuları görmek için Finlandiya-Helsinki Üniversitesi'nden Jeolog Matti Lehikoinen, Almanya-Frankfurt Doğa Bilimi Enstitüsü'nden Jeomorfolog Maud Meijer ve Almanya-Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nden Faysal Bibi Kayseri'ye gelecek. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:19 Kaynak: İHA
Kayseri, Avrupa, Güncel
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