Son Dakika Haberleri: Kayseri doktorlara hipnoz eğitimi
Son Dakika Güncel Kayseri doktorlara hipnoz eğitimi - Son Dakika

Kayseri doktorlara hipnoz eğitimi

6 saat önce

Doktorlara Hipnoz eğitimiKAYSERİ Şehir Hastanesinde doktorlara Hipnozla tedavi yöntemi eğitimi verildi.

Doktorlara Hipnoz eğitimi

KAYSERİ Şehir Hastanesinde doktorlara Hipnozla tedavi yöntemi eğitimi verildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde (GETAT) yapılan eğitime farklı branşlarda 25 doktor katıldı. Eğitim hakkında bilgi veren GETAT bölüm doktoru Mustafa Öner Küçük, Kliniğimizde Sağlık Bakanlığının belirlediği 14 branşın 9'unda eğitim yapılmaktadır. Bunlardan birisi olan klasik hipnoz eğitimine 25 hekim katıldı. 200 saatlik 12 haftada yapılan eğitim sonunda hekimlere sertifika verilecek. Bu sertifika ile bulundukları merkezlerde hipnozla tedavi yapabilecekler dedi.

Eğitmen Doç.Dr Kenan Taştan ise, Hipnozla ilgili Türkiye'de 2014 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı geleneksel tamamlayıcı yönerge çıkardı. Buna göre hipnozu yapabilecek yetkinliğe sahip olacak insanların branş ayrımı yapmadan doktorlar, diş hekimleri ve klinik psikologlarına yetki verildi. Sağlık Bakanlığının onay verdiği yerlerde ve müfredatta eğitim alan herkes hipnoz yapabilir diye konuştu.

Kayseri doktorlara hipnoz eğitimi

Şehir Hastanesi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihal Olçok'tan Bakan Soylu'nun "Adil Öksüz" çıkışına sert tepki: Muhafaza mı ediliyor bir yerlerde?
MSB'den Barış Pınarı Harekatı vurgusu: Sivillere zarar vermeyecek şekilde planlanmış ve icra edilmiştir Esenler Otogarı'nda kış lastiği denetimi: Yolcu otobüslerinin lastikleri kontrol edildi İsrail, Batı Şeria'da yeni bir "Yahudi mahallesi" kurulması planını onayladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 00:54:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri doktorlara hipnoz eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]